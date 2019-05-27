Законность роспуска парламента и коалиция: дискуссии на согласительном совете ВР

Имеет ли право президент распускать Раду, и когда же на самом деле коалиция прекратила существовать – об этом дискутировали народные избранники на согласительном совете.

Парламентарии готовятся к досрочным выборам, но законотворческой работы не прекращают. Открывая согласительный совет, спикер Андрей Парубий призвал депутатов поработать, ведь на эту неделю у них вопросы национальной безопасности и обороны, местного самоуправления и целый блок аграрных законопроектов. А еще нужно рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о временных следственных комиссиях и импичменте президенту.

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И этот момент больше волнуют предстоящие выборы в Раду, и то, каким образом новый президент их объявил. В Народном фронте уже обратились в Конституционный суд, чтобы получить свои выводы.

Зато другие фракции убеждены – Глава государства закон не нарушил, и все сделал правильно. Так в Батьківщині посчитали – коалиция прекратила свое существование еще 3 года назад, поэтому оснований для досрочного прекращения жизни этой Рады Владимира Зеленского достаточно.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук обвинил руководство парламента в нарушении процедур при принятии законов. Он уверен – после досрочных выборов, которые новый президент объявил вполне законно, подобного больше не будет. Вместе с тем спикер заявил – парламент был и остается центром стабильности нашего государства, и в соответствии с законами и Конституцией Украины.

К слову, Донбасс, дефолт и рынок земли: 10 тезисов с пресс-конференции партии Зеленского.

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