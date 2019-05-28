Міністру інфраструктури Володимиру Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування.

27 травня у Солом’янському районному суді Києва пройшло засідання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно справи по обвинуваченню Омеляна. Йому інкримінують ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

На засіданні міністру інфраструктури було оголошено обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок та обсяг дослідження доказів.

Наступне засідання заплановане на 23 серпня 2019 року.

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Нагадаємо, Володимир Омелян обвинувачується у тому, що подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав недостовірні відомості, які відрізняються на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень.