С сентября прошлого года действуют новые правила работы службы экстренной помощи. Теперь оператор должен подробно расспросить пациента о причинах вызова прежде, чем решить, стоит ли вообще к нему отправлять скорую.

Бригада скорой должна выезжать только в экстренных случаях и осмотреть пациента должна уже максимум через 8 минут.

Поводом для того, чтобы скорая приехала – могут быть серьезные травмы, инфаркт, инсульт, потеря сознания, судороги. Если же просто повышенная температура, вам могут отказать. Предложат обратиться к семейному врачу или проконсультируют по телефону. Но это устраивает далеко не всех пациентов.

Если диспетчер скорой откажет пациенту, и с ним что-то произойдет, медику может грозить тюрьма.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения говорит, экстренная и неотложная помощь в Украине были объединены и теперь фактически выезжают по первому звонку. И это хотят изменить.



То есть принимать решение будет не человек, а машина. Такая компьютерная программа работает в более чем 30 странах. Пока же – врачи не застрахованы от неадекватных пациентов, а пациенты иногда – от неадекватных врачей.

Но даже, если у вас есть прописка и деньги, вы не застрахованы от круиза между больницами. То аппарат УЗИ не работает, то просто говорят: не туда привезли.

Во многих городах даже машин не хватает. Например, во Львове на миллион населения работает 35 бригад, хотя должно быть не менее 100.

У врачей скорой иногда даже обеда не бывает. Нагрузка большая, говорят врачи, а зарплата – как для энтузиастов.

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В министерстве здравоохранения обещают зарплату повысить до 10 тысяч гривен. В будущем в бригаду будут входить только парамедики. Так, как в Европе. Врачи на вызовы ездить не будут.

На реформу службы 103 отводится 3 года. Чиновники просят украинцев набраться терпения.

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