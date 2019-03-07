Украинские пациенты смогут пользоваться электронными медицинскими картами.

Электронная медицинская карта пациента работает в тестовом режиме с 1 марта.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Сейчас такая карта доступна семейным врачам, терапевтам и педиатрам тех медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и подписали контракт с Национальной службой здоровья Украины. Таких учреждений первичной медицинской помощи есть 1 216.

Электронная медкарта будет автоматически доступна в системе врачу, поэтому дополнительно регистрироваться или специально приходить в медучреждение не требуется.

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В электронную медицинскую карту врач будет вносить информацию во время каждого визита пациента, направления и рецепты.

По словам Ульяны Супрун, впоследствии планируют запустить персональный кабинет пациента.

Кроме того, уже с апреля 2019 года рецепт на Доступные лекарства врач будет выписывать через электронную систему здравоохранения.

Ранее Факты ICTV публиковали карту семейных врачей и амбулаторий в городах Украины.