На выборы в Верховную Раду 2019 спикер парламента Андрей Парубий и партия УДАР могут пойти в составе Европейской солидарности Петра Порошенко.

Источники, близкие к лидеру УДАРа, рассказали, что вчера, 28 мая, Виталий Кличко якобы уже договорился с Петром Порошенко о совместном участии в досрочных парламентских выборах.

Другие источники – из окружения Порошенко и в Народном фронте – утверждают, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий тоже может присоединиться к Европейской солидарности.

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Официально ни Кличко, ни Парубий не подтвердили поход на выборы в составе партии Порошенко, а на прямой вопрос в одном из мессенджеров не ответил, прочитав его.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Фото: Андрій Парубій