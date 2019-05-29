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Факти / Україна / Політика

На вибори до Ради Парубій і партія Кличка підуть з Порошенком – ЗМІ

На вибори до Верховної Ради 2019 спікер парламенту Андрій Парубій та партія УДАР можуть піти у складі Європейської солідарності Петра Порошенка.

Андрій Парубій

Джерела, близькі до лідера УДАРу, розповіли, що вчора, 28 травня, Віталій Кличко нібито вже домовився з Петром Порошенком про спільну участь у дострокових парламентських виборах.

Інші джерела – з оточення Порошенка та у Народному фронті – стверджують, що голова Верховної Ради Андрій Парубій теж може приєднатися до Європейської солідарності.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Офіційно ні Кличко, ні Парубій не підтвердили похід на вибори у складі партії Порошенка, а на пряме запитання в одному з месенджерів не відповіли, прочитавши його.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Фото: Андрій Парубій

Джерело: Укрправда

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