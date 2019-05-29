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Факты / Украина / Политика

Партия Саакашвили идет на выборы в Верховную Раду

Партия Михеила Саакашвили Рух нових сил пойдет на выборы в Верховную Раду.

Партия Саакашвили идет на выборы в Верховную Раду

Партия экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Рух нових сил будет брать участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом заявил один из лидеров политсилы Давид Сакварелидзе.

По его словам, партия имеет легитимное право пойти на выборы и отстаивать свою философию и проекты.

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Также Сакварелидзе заявил, что в политсиле Саакашвили поддерживают решение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент.

Напомним,  Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили.

Фото: Давид Сакварелидзе

Источник: Апостроф

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