PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Политолог назвал “фактор успеха” партии мэров на парламентских выборах

Политолог рассказал, что может стать “фактором успеха” партии мэров на парламентских выборах.

Политолог назвал “фактор успеха” партии мэров на парламентских выборах

Основные парламентские партии, структурированные по лидерскому или корпоративному принципу, оказались неспособны защищать интересы городов и регионов. Поэтому региональные лидеры, в первую очередь мэры, заявили о готовности идти на парламентские выборы своей партией.

Так директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Facebook прокомментировал съезд объединенной партии мэров, запланированный на 2 июня в Харькове.

Он также считает, что главный фактор успеха «партии мэров» – пресловутая децентрализация. Ведь при дополнительных полномочиях и ресурсах местные элиты не получили политических гарантий. Более того, давление со стороны силовиков и управляемых ими активистов только возросло.

– Внеочередность парламентских выборов играет сегодня на руку амбициозным муниципалам. Времени на раскрутку у кандидатов нет. Значит, политики, которые работают на местах, получают серьезные преимущества. Они хорошо понимают настроения и потребности избирателей. У них налажена обратная связь со своими потенциальными сторонниками. Им не надо тратиться на рекламную кампанию – они и их дела и так хорошо известны. Естественно, все это повышает шансы на успех только тех местных лидеров, кто пользуется авторитетом в своих городах и регионах. Популисты и авантюристы, которых вынесла к власти кровавая волна «патриотизма», в этот раз наверняка пролетят мимо корыта, – пишет Сергей Белашко.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Напомним, вчера городской глава Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook сообщил, что съезд партии мэров, на котором будет принято решение об участии в досрочных парламентских выборах, пройдет 2 июня в Харькове.

Он указал, что в состав объединенной политсилы войдут партия Доверяй делам и “единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины”, сейчас переговоры с представителями местной власти еще продолжаются.
Харьковский глава Геннадий Кернес ранее также подтвердил, что они вместе с Трухановым поведут на выборы в Верховную Раду свою политическую силу, но останутся на должностях.

Источник: Сергей Белашко

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что предусматривает закон о выборах в Верховную Раду
Оля Полякова идет в политику
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Мэры украинских городов объединяются для похода в парламент – Труханов
Досрочные парламентские выборы: как за два месяца мобилизовать электорат
Выборы в Верховную Раду 2019: что нужно знать избирателю
Мажоритарная избирательная система – в чем особенность
Партия Сила и Честь настаивает на системе открытых списков на выборах
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка