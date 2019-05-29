Політолог розповів, що може стати “фактором успіху” партії мерів на парламентських виборах.

Основні парламентські партії, структуровані за лідерським або корпоративним принципом, виявилися нездатні захищати інтереси міст і регіонів. Тому регіональні лідери, у першу чергу мери, заявили про готовність йти на парламентські вибори своєю партією.

Так директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко на своїй сторінці у Facebook прокоментував з’їзд об’єднаної партії мерів, запланований на 2 червня у Харкові.

Він також вважає, що головний фактор успіху партії мерів – горезвісна децентралізація. Адже при додаткових повноваженнях і ресурсах місцеві еліти не отримали політичних гарантій. Більш того, тиск з боку силовиків і керованих ними активістів тільки зріс.

– Позачерговість парламентських виборів грає сьогодні на руку амбітним муніципалам. Часу на розкрутку у кандидатів немає. Значить, політики, які працюють на місцях, отримують серйозні переваги. Вони добре розуміють настрої і потреби виборців. У них налагоджений зворотній зв’язок зі своїми потенційними прихильниками. Їм не треба витрачатися на рекламну кампанію – вони і їхні справи і так добре відомі. Природно, все це підвищує шанси на успіх тільки тих місцевих лідерів, хто користується авторитетом у своїх містах і регіонах. Популісти і авантюристи, яких винесла до влади кривава хвиля патріотизму, цього разу, напевно, пролетять повз корита, – пише Сергій Белашко.

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Нагадаємо, вчора міський голова Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з’їзд партії мерів, на якому буде прийнято рішення про участь у дострокових парламентських виборах, пройде 2 червня у Харкові.

Він вказав, що до складу об’єднаної політсили увійдуть партія Довіряй справам і “однодумці у питаннях соціально-економічного розвитку України”, зараз переговори з представниками місцевої влади ще тривають.

Харківський глава Геннадій Кернес раніше також підтвердив, що вони разом з Трухановим поведуть на вибори до Верховної Ради свою політичну силу, але залишаться на посадах.

Джерело: Сергій Бєлашко