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Факти / Україна

Політолог назвав “фактор успіху” партії мерів на парламентських виборах

Політолог розповів, що може стати “фактором успіху” партії мерів на парламентських виборах.

Політолог назвав “фактор успіху” партії мерів на парламентських виборах

Основні парламентські партії, структуровані за лідерським або корпоративним принципом, виявилися нездатні захищати інтереси міст і регіонів. Тому регіональні лідери, у першу чергу мери, заявили про готовність йти на парламентські вибори своєю партією.

Так директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко на своїй сторінці у Facebook прокоментував з’їзд об’єднаної партії мерів, запланований на 2 червня у Харкові.

Він також вважає, що головний фактор успіху партії мерів – горезвісна децентралізація. Адже при додаткових повноваженнях і ресурсах місцеві еліти не отримали політичних гарантій. Більш того, тиск з боку силовиків і керованих ними активістів тільки зріс.

– Позачерговість парламентських виборів грає сьогодні на руку амбітним муніципалам. Часу на розкрутку у кандидатів немає. Значить, політики, які працюють на місцях, отримують серйозні переваги. Вони добре розуміють настрої і потреби виборців. У них налагоджений зворотній зв’язок зі своїми потенційними прихильниками. Їм не треба витрачатися на рекламну кампанію – вони і їхні справи і так добре відомі. Природно, все це підвищує шанси на успіх тільки тих місцевих лідерів, хто користується авторитетом у своїх містах і регіонах. Популісти і авантюристи, яких винесла до влади кривава хвиля патріотизму, цього разу, напевно, пролетять повз корита, – пише Сергій Белашко.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, вчора міський голова Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з’їзд партії мерів, на якому буде прийнято рішення про участь у дострокових парламентських виборах, пройде 2 червня у Харкові.

Він вказав, що до складу об’єднаної політсили увійдуть партія Довіряй справам і “однодумці у питаннях соціально-економічного розвитку України”, зараз переговори з представниками місцевої влади ще тривають.

Харківський глава Геннадій Кернес раніше також підтвердив, що вони разом з Трухановим поведуть на вибори до Верховної Ради свою політичну силу, але залишаться на посадах.

Джерело: Сергій Бєлашко

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