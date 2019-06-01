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Факты / Украина / Политика

В США хотят предоставить Украине статус главного союзника

В США предложили предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО до вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

В США хотят предоставить Украине статус главного союзника

Украину предлагают внести в список стран, которые имеют статус главных союзников США вне НАТО.

С такой инициативой выступили в Палате представителей Конгресса США.

Партнеры объясняют, что принятие законопроекта на время до вступления Украины в Североатлантический альянс упростит процедуру передачи Украине оборонительных средств.

В посольстве Украины в США поблагодарили за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

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В 2014 году инициативу о предоставлении Украине статуса главного союзника США вне НАТО вопреки решению комитета Сената отклонил тогдашний американский президент Барак Обама.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американские власти готовы предоставить нашей стране оборонительное летальное оружие.

Источник: Европравда

Фото: Dreamstime

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