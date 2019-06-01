У США запропонували надати Україні статус головного союзника США поза НАТО до вступу нашої країни в Північноатлантичний альянс.
Україну пропонують внести до списку країн, які мають статус головних союзників США поза НАТО.
З такою ініціативою виступили у Палаті представників Конгресу США.
Партнери пояснюють, що ухвалення законопроекту на час до вступу України у Північноатлантичний альянс спростить процедуру передачі Україні оборонних засобів.
У посольстві України у США подякували за підтримку України у боротьбі проти російської агресії.
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У 2014 році ініціативу про надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО попри рішення комітету Сенату відхилив тодішній американський президент Барак Обама.
Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що американська влада готова надати нашій країні оборонну летальну зброю.
Джерело: Європравда