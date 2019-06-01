Изменения с 1 июня 2019 года и в течение месяца в Украине принесут повышение цены газа для населения, подорожание топлива на АЗС и ослабление гривны.

Что изменится в Украине с 1 июня 2019 и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Подготовка к выборам

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, однако в июне будет происходить подготовка к волеизъявлению.

Больше информации об этом в календаре парламентских выборов 2019:

Тарифы

С 1 июня цена газа для населения вырастет до 5% по сравнению с майской. Конечная цена газа для населения определяется как средняя для промышленности за предыдущий месяц, а в мае газ для промышленности дорожал.

С июня цену газа для промпотребителей снизят. В июне 2019 цена на газ для промышленных предприятий на условиях предоплаты снизится на 7,6-7,9%.

Что в магазинах

В июне снизятся цены на овощи. Удешевление овощей эксперты объясняют первым урожаем. Особенно это касается лука, ценники на который в последнее время бьют все рекорды.

Что с долларом

В июне курс доллара будет медленно расти. По прогнозу инвестиционного банкира Сергея Фурсы, удешевление украинской гривны может быть обусловлено сезонностью, давлением негативной информации или, например, выходом иностранцев с украинского рынка.

Читайте: Дефолт и курс доллара: как политика влияет на экономическую ситуацию в Украине

Что на заправках

В июне газ и дизель существенно подорожают. В среднем рост цен на дизельное топливо эксперты прогнозируют на уровне 1-1,5 грн/л. Автогаз подорожает в среднем на 2 грн/л.

Заметного повышения цен на бензин в июне опасаться не стоит.

Образование

3 июня 2019 года будет официально обнародован финальный текст новой редакции Украинского правописания. Когда в школах начнут преподавать по новому правописанию, в Министерстве образования пока не определили.

Банки

С июня меняются правила снятия наличных в банках. Банки могут требовать подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты: закупочный акт, договор поставки или другие отчетные документы.

Транспорт

С 1 июня Одесская железная дорога повышает стоимость проезда. Тарифы на пассажирские перевозки вырастут в среднем на 15,2%.

С июня на всех станциях Киевского метрополитена заработает система видеонаблюдения.

Авиакомпания МАУ с 4 июня вновь начинает выполнять полеты из Киева на китайский остров Хайнань.

В Киевской области с июня ограничат движение грузовиков. Сезонное ограничение для грузовиков будет длиться с 10.00 до 20.00 в течение лета.

Другие изменения

С 1 июня КПВВ в районе проведения ООС переходят на летний режим работы. Летом КПВВ будут работать с 6.00 до 20.00.

С начала июня в Черном море запретили вылов креветок и мидий.

Выходные в июне

В июне украинцев снова ожидают длинные выходные. Сначала три выходных дня будет с 15 по 17 июня по случаю Троицы, которая в этом году приходится на 16 июня.

Вторая тройка выходных будет с 28 по 30 июня по случаю Дня Конституции.

К слову, больше об изменениях, которые ждут Украину в 2019 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.