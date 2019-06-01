Зміни з 1 червня 2019 року і протягом місяця в Україні принесуть підвищення ціни газу для населення, здорожчання пального на АЗС і ослаблення гривні.

Що зміниться в Україні з 1 червня 2019 і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Підготовка до виборів

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, однак у червні проходитиме підготовка до волевиявлення.

Більше інформації про це у календарі парламентських виборів 2019:

Тарифи

З 1 червня ціна газу для населення зросте до 5% порівняно з травневою. Кінцева ціна газу для населення визначається як середня для промисловості за попередній місяць, а у травні газ для промисловості дорожчав.

З червня ціну газу для промспоживачів знизять. У червні 2019 року ціна на газ для промислових підприємств на умовах передоплати знизиться на 7,6-7,9%.

Що у магазинах

У червні знизяться ціни на овочі. Здешевлення овочей експерти пояснюють першим урожаєм. Особливо це стосується цибулі, цінники на яку останнім часом б’ють усі рекорди.

Що з доларом

У червні курс долара повільно ростиме. За прогнозом інвестиційного банкіра Сергія Фурси, здешевлення української гривні може бути зумовлено сезонністю, тиском негативної інформації чи, наприклад, виходом іноземців з українського ринку.

Читайте: Дефолт та курс долара: як політика впливає на економічну ситуацію в Україні

Що на заправках

У червні газ та дизель суттєво подорожчають. У середньому зростання цін на дизельне пальне експерти прогнозують на рівні 1-1,5 грн/л. Автогаз здорожчає у середньому на 2 грн/л.

Помітного підвищення цін на бензин у червні побоюватися не варто.

Освіта

3 червня 2019 року буде офіційно оприлюднено фінальний текст нової редакції Українського правопису. Коли у школах почнуть викладати за новим правописом, у Міністерстві освіти поки не визначили.

Банки

З червня змінюються правила зняття готівки у банках. Банки можуть вимагати підтверджувальні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки: закупівельний акт, договір поставки чи інші звітні документи.

Транспорт

З 1 червня Одеська залізниця підвищує вартість проїзду. Тарифи на пасажирські перевезення зростуть у середньому на 15,2%.

З червня на всіх станціях Київського метрополітену запрацює система відеоспостереження.

Авіакомпанія МАУ з 4 червня знову починає виконувати польоти із Києва на китайський острів Хайнань.

На Київщині з червня обмежать рух вантажівок. Сезонне обмеження для вантажівок триватиме з 10.00 до 20.00 протягом літа.

Інші зміни

З 1 червня КПВВ у районі проведення ООС переходять на літній режим роботи. Улітку КПВВ працюватимуть з 6.00 до 20.00.

З початку червня у Чорному морі заборонили вилов креветок та мідій.

Вихідні у червні

У червні українців знову очікують довгі вихідні. Спочатку три вихідні дні буде з 15 до 17 червня з нагоди Трійці, яка цього року припадає на 16 червня.

Друга трійка вихідних буде з 28 до 30 червня з нагоди Дня Конституції.

До слова, більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.