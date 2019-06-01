Зміни з 1 червня 2019 року і протягом місяця в Україні принесуть підвищення ціни газу для населення, здорожчання пального на АЗС і ослаблення гривні.
Що зміниться в Україні з 1 червня 2019 і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Підготовка до виборів
Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, однак у червні проходитиме підготовка до волевиявлення.
Більше інформації про це у календарі парламентських виборів 2019:
Тарифи
З 1 червня ціна газу для населення зросте до 5% порівняно з травневою. Кінцева ціна газу для населення визначається як середня для промисловості за попередній місяць, а у травні газ для промисловості дорожчав.
З червня ціну газу для промспоживачів знизять. У червні 2019 року ціна на газ для промислових підприємств на умовах передоплати знизиться на 7,6-7,9%.
Що у магазинах
У червні знизяться ціни на овочі. Здешевлення овочей експерти пояснюють першим урожаєм. Особливо це стосується цибулі, цінники на яку останнім часом б’ють усі рекорди.
Що з доларом
У червні курс долара повільно ростиме. За прогнозом інвестиційного банкіра Сергія Фурси, здешевлення української гривні може бути зумовлено сезонністю, тиском негативної інформації чи, наприклад, виходом іноземців з українського ринку.
Читайте: Дефолт та курс долара: як політика впливає на економічну ситуацію в Україні
Що на заправках
У червні газ та дизель суттєво подорожчають. У середньому зростання цін на дизельне пальне експерти прогнозують на рівні 1-1,5 грн/л. Автогаз здорожчає у середньому на 2 грн/л.
Помітного підвищення цін на бензин у червні побоюватися не варто.
Освіта
3 червня 2019 року буде офіційно оприлюднено фінальний текст нової редакції Українського правопису. Коли у школах почнуть викладати за новим правописом, у Міністерстві освіти поки не визначили.
Банки
З червня змінюються правила зняття готівки у банках. Банки можуть вимагати підтверджувальні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки: закупівельний акт, договір поставки чи інші звітні документи.
Транспорт
З 1 червня Одеська залізниця підвищує вартість проїзду. Тарифи на пасажирські перевезення зростуть у середньому на 15,2%.
З червня на всіх станціях Київського метрополітену запрацює система відеоспостереження.
Авіакомпанія МАУ з 4 червня знову починає виконувати польоти із Києва на китайський острів Хайнань.
На Київщині з червня обмежать рух вантажівок. Сезонне обмеження для вантажівок триватиме з 10.00 до 20.00 протягом літа.
Інші зміни
З 1 червня КПВВ у районі проведення ООС переходять на літній режим роботи. Улітку КПВВ працюватимуть з 6.00 до 20.00.
З початку червня у Чорному морі заборонили вилов креветок та мідій.
Вихідні у червні
У червні українців знову очікують довгі вихідні. Спочатку три вихідні дні буде з 15 до 17 червня з нагоди Трійці, яка цього року припадає на 16 червня.
Друга трійка вихідних буде з 28 до 30 червня з нагоди Дня Конституції.
До слова, більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.