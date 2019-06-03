Россия в Международном суде ООН обвинила Украину в “дискриминации русскоязычного населения”. Киев заявил, что Россия за два года не сумела придумать ничего нового.

Россия в Международном суде ООН заявила, что в Украине якобы “притесняют русскоязычное население”.

Таким образом, страна-агрессор зеркально ответила на обвинения Киева о том, что Россия нарушает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

При этом из уст представителя Москвы в суде прозвучала фраза, что Украина якобы начала защищать крымских татар только после аннексии Крыма Россией в 2014 года.

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Со своей стороны, в Киеве заявили, что позиция РФ по иску Украины в Международный суд ООН, которая сегодня была представлена в Гааге, не отличается от аргументов двухлетней давности.

– Сегодня мы услышали позицию России и в принципе ничего нового по сравнению с тем, что мы слышали два года назад. Они только расширили свою презентацию, а остальное было ожидаемым, – сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге рассматривает возражения РФ о наличии у суда юрисдикции по иску Украины против России в деле о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: Европравда