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Факти / Україна

Суд у Гаазі: Росія повторила аргументи дворічної давнини

Росія у Міжнародному суді ООН звинуватила Україну в “дискримінації російськомовного населення”. Київ заявив, що Росія за два роки не змогла вигадати нічого нового.

Суд у Гаазі: Росія повторила аргументи дворічної давнини

Росія у Міжнародному суді ООН заявила, що в Україні нібито “утискають російськомовне населення”.

Таким чином, країна-агресор дзеркально відповіла на звинувачення Києва про те, що Росія порушує Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

При цьому з вуст представника Москви у суді прозвучала фраза, що Україна нібито почала захищати кримських татар тільки після анексії Криму Росією у 2014 року.

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Зі свого боку, в Києві заявили, що позиція РФ у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН, яка сьогодні була представлена в Гаазі, не відрізняється від аргументів дворічної давнини.

– Сьогодні ми почули російську позицію і в принципі нічого нового у порівнянні з тим, що ми чули два роки тому. Вони тільки розширили свою презентацію, а решту було очікуваним, – сказала заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає заперечення РФ про наявність у суду юрисдикції за позовом України проти Росії у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

Джерело: Європравда

Фото: Dreamstime

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