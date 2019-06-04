Cлідче управління поліції закрило справу проти експертів, які не могли вирахувати швидкість Олени Зайцевої перед ДТП на Сумській у Харкові.

Cлідче управління поліції закрило кримінальне провадження щодо технічних експертів науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили дослідження у справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Про це повідомила журналістка Фактів Тетяна Доцяк і нагадала, що мова йде про експертів, щодо яких захист Дронова звернувся до поліції з вимогою відкрити кримінальне провадження за статтею “введення в оману суду або неправдиві висновки експерта”.

Читайте: ДТП на Сумській: дата розгляду апеляції Зайцевої та Дронова

– Дніпровські експерти, нагадаю, дійшли інших висновків, і швидкість вирахували, і встановили, що, якби Зайцева загальмувала, то зупинилася б як раз біля світлофора.

Це ті експерти, що не вирахували межі перехрестя, малювали авто Дронова то на межі перехрестя, то перед нею, на модельках авто показували, де стояв Дронов на Volkswagen. На модельках авто у XXI столітті. Це ті експерти, які допустили помилки в експертизі, і вказали, що Дронов стартував на жовтий, а виїхав на перехрестя на червоний, – нагадала Доцяк.

Як відомо, справу проти експертів уже закривали раніше через три тижні після відкриття. Однак 17 травня прокуратура відновила це розслідування.

Фото: Мариенко Андрей