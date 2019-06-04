Возражения России касательно наличия у Международного суда ООН юрисдикции по иску Украины является попыткой затянуть процесс.

Украина выразила свою позицию на Международном суде ООН относительно попыток России опровергнуть юрисдикцию по иску о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. РФ делает это для того, чтобы затянуть процесс и избежать ответственности.

– Вчера Россия показала свое отношение к международному праву. Это пренебрежение к праву и народу Украины. Это затягивание процесса с целью избежать ответственности за свое незаконное поведение. Это обезображивание принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов, – заявила заместитель министра МИД Украины Елена Зеркаль в ходе выступления в суде в Гааге.

Она отметила, что предписание Суда о восстановлении деятельности Меджлиса в Крыму, а также об образовании на украинском языке Россия так и не выполнила.

– Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу. Зато она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Позвольте быть откровенной: версия фактов, которую вы услышали вчера – чушь. Россия преждевременно требует обсудить факты на этой неделе, поскольку на стадии рассмотрения по существу, с полным и надлежащим изучением всех доказательств, Россия не сможет защитить свое поведение, – говорит дипломат.

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Напомним, что 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

А 3 июня Россия в Международном суде ООН обвинила Украину в “дискриминации русскоязычного населения”. Киев заявил, что Россия за два года не сумела придумать ничего нового.