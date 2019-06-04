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Факти / Україна

Це зневага до права і народу! Позиція України щодо заперечень Росії у Гаазі

Заперечення Росії щодо наявності у Міжнародного суду ООН юрисдикції за позовом України є спробою затягнути процес.

Це зневага до права і народу! Позиція України щодо заперечень Росії у Гаазі

Україна оголосила свою позицію на Міжнародному суді ООН щодо спроб Росії спростувати юрисдикцію за позовом про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це РФ робить для того, аби затягнути процес та уникнути відповідальності.

– Учора Росія показала своє ставлення до міжнародного права. Це зневага до права і народу України. Це затягування процесу з метою уникнути відповідальності за своє незаконне поводження. Це спотворення принципів міжнародного права з метою легітимізації своєї руйнівної діяльності. І, нарешті, коли все це не спрацьовує, у хід йде заперечення всіх відомих фактів, – заявила заступник міністра МЗС України Олена Зеркаль під час виступу у суді в Гаазі.

Вона зазначила, що постанову Суду про відновлення діяльності Меджлісу у Криму, а також про освіту українською мовою Росія так і не виконала.

– Росія не хоче, щоб цей суд розглядав справу України по суті. Зате вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами. Дозвольте бути відвертою: версія фактів, яку ви почули вчора – нісенітниця. Росія передчасно вимагає обговорити факти цього тижня, оскільки на стадії розгляду по суті, з повним і належним вивченням всіх доказів, Росія не зможе захистити свою поведінку, – каже дипломат.

Читайте: Суд ООН в Гаазі розгляне заперечення РФ за позовом України – Зеркаль

Нагадаємо, що 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для залучення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

А 3 червня Росія у Міжнародному суді ООН звинуватила Україну в “дискримінації російськомовного населення”. Київ заявив, що РФ за два роки не зуміла придумати нічого нового.

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