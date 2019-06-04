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Факты / Украина

ВНО 2019: абитуриенты пишут тест по истории Украины

4 июня в Украине проходит тест ВНО 2019 по истории Украины.

ЗНО 2019

4 июня абитуриенты пишут тест ВНО 2019 по истории Украины.

Допуск к пунктам тестирования будет проходить с 10.15 до 10.50, а само ВНО начнется в 11.00.

Участников будут допускать к ВНО только при наличии:

  • оригинала Сертификата ВНО;
  • приглашения-пропуска;
  • паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Читайте: ВНО 2019: опубликованы ответы по иностранным языкам

Абитуриентам также советуют взять на тестирование несколько ручек с чернилами синего цвета и бутылку с питьевой водой.

К слову, ученики, которые учились в школе на языках нацменьшинств, получат уменьшенный порог сдачи теста по украинскому языку и литературе.

Источник: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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