4 июня в Украине проходит тест ВНО 2019 по истории Украины.
4 июня абитуриенты пишут тест ВНО 2019 по истории Украины.
Допуск к пунктам тестирования будет проходить с 10.15 до 10.50, а само ВНО начнется в 11.00.
Участников будут допускать к ВНО только при наличии:
- оригинала Сертификата ВНО;
- приглашения-пропуска;
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
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Абитуриентам также советуют взять на тестирование несколько ручек с чернилами синего цвета и бутылку с питьевой водой.
К слову, ученики, которые учились в школе на языках нацменьшинств, получат уменьшенный порог сдачи теста по украинскому языку и литературе.
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