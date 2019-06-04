4 июня в Украине проходит тест ВНО 2019 по истории Украины.

4 июня абитуриенты пишут тест ВНО 2019 по истории Украины.

Допуск к пунктам тестирования будет проходить с 10.15 до 10.50, а само ВНО начнется в 11.00.

Участников будут допускать к ВНО только при наличии:

оригинала Сертификата ВНО;

приглашения-пропуска;

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

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Абитуриентам также советуют взять на тестирование несколько ручек с чернилами синего цвета и бутылку с питьевой водой.

К слову, ученики, которые учились в школе на языках нацменьшинств, получат уменьшенный порог сдачи теста по украинскому языку и литературе.