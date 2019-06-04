После смерти 5-летнего мальчика, которого ранили сотрудники полиции, начальник управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в оставку.

В связи с гибелью 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком начальник Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

– Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министр поддержал это решение, – заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев на брифинге после акциии под стенами МВД относительно требований наказать виновных в смерти ребенка.

Дмитрий Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке и просит перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

Также от исполнения служебных обязанностей были отстранены руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины, решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

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Напомним, что раненный полицейскими 31 мая 5-летний мальчик, сегодня скончался в больнице, ребенок так и не пришел в сознание.