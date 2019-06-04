PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Глава полиции Киевской области Ценов подал в отставку

После смерти 5-летнего мальчика, которого ранили сотрудники полиции, начальник управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в оставку.

Глава полиции Киевской области Ценов подал в отставку

В связи с гибелью 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком начальник Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

– Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министр поддержал это решение, – заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев на брифинге после акциии под стенами МВД относительно требований наказать виновных в смерти ребенка.

Дмитрий Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке и просит перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

Также от исполнения служебных обязанностей были отстранены руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины, решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

Читайте: Эта трагедия должна стать уроком! Зеленский о смерти 5-летнего мальчика под Киевом

Напомним, что раненный полицейскими 31 мая 5-летний мальчик, сегодня скончался в больнице, ребенок так и не пришел в сознание.

Источник: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Эта трагедия должна стать уроком! Зеленский о смерти 5-летнего мальчика под Киевом
Смерть 5-летнего мальчика под Киевом: полицейских будут судить по другой статье
В Запорожье мужчина убил жену и повесился – их сын прожил с трупами два дня
Раненый полицейскими пятилетний мальчик умер в больнице
На Харьковщине мужчина убил своего сына, а затем застрелился
В ранении пятилетнего мальчика под Киевом подозревают полицейских
Под Киевом пятилетний мальчик ранен выстрелом в голову
В Киевской области мужчина напал на полицейских с топором
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка