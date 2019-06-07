ICTV приглашает пап с семьями отпраздновать День отца. 16 июня на столичном ВДНХ вас ждут звездные отцы ICTV и Дизель Шоу, конкурсы и соревнования, развлечения и шоу-программа, незабываемые эмоции и особые подарки.

ICTV вместе с международными партнерами из Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA) и Посольством Швеции объявляет первое в Украине празднование нового государственного праздника – День отца.

День отца вместе с ICTV – это уникальное событие, возможность отметить вклад мужчин в семейную жизнь и воспитание детей. Новый праздник – это прекрасный повод поздравить пап, и главное – провести незабываемый день в развлечениях всей семьей, потому что мы знаем: вместе лучше.

Родителей и детей ждут конкурсы и развлечения, в которых можно будет выиграть различные призы и побороться за главный подарок – роль в новом сезоне любимого комедийного сериала Папаньки от создателей Дизель Шоу!

А UNFPA специально с Посольством Швеции в Украине покажет уникальную выставку работ шведского фотографа Югана Бевмана Шведские папы. Выставка призвана привлечь внимание к проблемам современного отцовства.

В проекте будут представлены 25 портретов мужчин с детьми, которые готовят им еду, моют, одевают, вместе играют и занимаются другими ежедневными делами.

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Кроме этого в программе праздника: шоу трансформеров, интерактивные локации и фотозоны, аквагрим, мастер-классы, викторины и активности, которые захватят как детей, так и пап.

Ко Дню отца от ICTV присоединятся ведущие канала и звезды украинского шоу-бизнеса: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Максим Нелипа, Олег Иваница, Евгений Гашенко (Дизель Шоу), ведущие Андрей Ковальский (Факты Спорт), Вадим Карпьяк (Свобода слова) , Константин Стогний (Чрезвычайные новости).

День отца вместе с ICTV: 16 июня, на ВДНХ (ул. Академика Глушкова, 1, павильон №7), начало в 11.00.

Напомним. прошлом году ICTV праздновали День отца в ботсаду Фомина в Киеве.