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Факти / Україна / Суспільство

День батька разом з ICTV – програма святкувань на ВДНГ

ICTV запрошує татусів із родинами відсвяткувати День батька. 16 червня на столичному ВДНГ на вас чекатимуть зіркові татусі ICTV та Дизель Шоу, конкурси і змагання, розваги та шоу-програма, незабутні емоції та особливі подарунки.

День батька

ICTV разом із міжнародними партнерами з Фонду народонаселення ООН в Україні (UNFPA) та Посольством Швеції оголошує перше в Україні відзначення нового державного свята – День батька.

День батька разом з ICTV – це унікальна подія, можливість відзначити внесок чоловіків у сімейне життя та виховання дітей. Нове свято – це прекрасний привід привітати татусів, і головне – провести незабутній день у розвагах усією родиною, тому що ми знаємо: разом краще.

Батьків та дітей чекатимуть конкурси та розваги, в яких можна буде виграти різноманітні призи і поборотися за головний подарунок – роль у новому сезоні улюбленого комедійного серіалу Папаньки від творців Дизель Шоу!

А UNFPA спеціально із Посольством Швеції в Україні покаже унікальну виставку робіт шведського фотографа Югана Бевмана Шведські татусі. Виставка покликана привернути увагу до проблем сучасного батьківства.

В проекті будуть представлені 25 портретів чоловіків із дітьми, які готують їм їжу, миють, одягають, разом граються та займаються іншими щоденними справами.

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Окрім цього у програмі свята: шоу трансформерів, інтерактивні локації та фотозони, аквагрим, майстеркласи, вікторини та активності, які захоплять як дітей, так і татусів.

До Дня батька від ICTV приєднаються ведучі каналу та зірки українського шоу-бізнесу: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Максим Неліпа, Олег Іваниця, Євген Гашенко (Дизель Шоу), ведучі Андрій Ковальський (Факти Спорт), Вадим Карп’як (Свобода слова), Костянтин Стогній (Надзвичайні новини).

День батька разом з ICTV: 16 червня, на ВДНГ (вул. Академіка Глушкова, 1, павільйон №7), початок об 11.00.

Нагадаємо, минулого року ICTV святкували День батька у ботсаду Фоміна у Києві.

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