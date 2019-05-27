Непогода на Западе Украины: кто сможет получить компенсацию

Стихия, бушующая в Украине уже несколько недель, наделала много бед. Уничтожила сотни домов, затопила урожай, выкорчевала гектары леса. Люди в отчаянии, ведь многие остались без крыши над головой, и где взять деньги на восстановление домов теперь не знают – чиновники только начали считать убытки.

В поселке Ракитное ливень уничтожил дома, мосты и дороги. Погибли скот и птица, уничтожены вещи. Убытки в районе предварительно оценили в более чем 10 млн грн. Чиновники убеждены, что убытки прежде всего должна покрывать частная страховка, хотя знают – такие полисы купили единицы.

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Люди часто не страхуют свои помещения, так как считают, что это дорого. Страховщики и владелец дома оценивают его стоимость и тогда рассчитывают ежегодный взнос. Это до 0,2% от стоимости застрахованного объекта.

Страховой платеж можно подстроить под свой кошелек, удешевив стоимость дома. И разбить его на несколько выплат. Так же можно застраховать и квартиру и все имущество в ней. Если беда таки случилась, то страховщики за месяц должны возместить убытки.

Но перед тем, как выбрать страховую компанию, стоит поинтересоваться отзывами о ней и судебной историей. Юристы советуют четко обсудить и подробно прописывать договор, чтобы в случае страхового случая не возникало спорных вопросов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о последствиях непогоды на Закарпатье.

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