Затопленные дома и переполненные пруды: последствия непогоды в Винницкой области

Сильные ливни с запада передвинулись в центр Украины. Большая вода добралась до Винницкой области. Больше всего пострадало село Мартыновка, затоплены до 10 зданий.

Люди жалуются: не столько виноваты ливни, как бесхозяйственность. Вода из полей пошла в пруды и переполнила их, а заслонки на дабмах забиты. Их не открывают годами. Спасатели говорят – спускать воду надо срочно, иначе она может разрушить дамбу. Тогда затопит минимум еще 3 села.

Также местные обвиняют и аграриев, которые повспахивали сточные траншеи, открыв путь воде в деревню.

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Когда сойдет вода, пострадавшим семьям компенсируют убытки. Пока спасатели откачивают затопленные дома, а люди расчищают дороги – в районе советуются, как ликвидировать последствия непогоды.

Непогода на Винниччине не утихает неделю и минимум до конца следующей синоптики прогнозируют сильные осадки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о последствиях непогоды на Закарпатье.

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