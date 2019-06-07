Ряд партий, представляющих интересы русскоязычных граждан Украины и промышленных регионов Юго-Востока, договорились о совместном походе на выборы.

Костяком объединения выступают Оппозиционный Блок, Наши и условная партия мэров. Об этом пишет на своей странице в Facebook политолог Дмитрий Джангиров.

Он отмечает, что в политике браков по любви не существует. Здесь возможны только браки по расчету.

– Это знает любой политик и понимает любой избиратель. Это – аксиома. Однако, по мере приближения к выборам, избиратель начинает желать политических союзов по принципу “Ах, какая была бы красивая пара!” Тут же набегают эксперты-политологи, хором исполняя социологический марш Мендельсона, – отмечает Джангиров.

Между тем, объединение – это сложный политический процесс, который нужно пройти от начала и до конца, считает Джангиров.

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– При определенных начальных условиях конца-края этому процессу не будет. В отличие от избирательного процесса, который имеет свои четкие, законодательно закрепленные дэдлайны. А принцип затянуть переговоры до дэдлайна и объединиться на своих условиях – далеко не лучший стимул, даже для брака по расчету, – пишет Дмитрий Джангиров.

Политолог уверен, что как для той стороны, которую загоняют в цейтнот, объединение превращается из брака по расчету в политическую капитуляцию.

– Именно на таком фоне нужно воспринимать сегодняшнее объединение ряда политических сил Юго-Востока. Есть политические силы договороспособных и недоговороспособных. Поэтому у первых получается объединиться, у вторых – нет, несмотря на наличие всех необходимых условий, кроме доброй воли. Как итог, мы получили новую объединенную силу Юго-Востока, состоящую из политических тяжеловесов как общенационального, так и регионального уровня, способную не только с запасом преодолеть 5%-й барьер, но и провести десятки мажоритарных депутатов в жесткой конкуренции с кандидатами от Слуги Народа, – считает Джангиров.

Также с его точки зрения, новая политическая сила будет нести немного меньше романтики, немного больше прагматизма. Но, она однозначно представляет собой альтернативу геополитическому, экономическому и культурному выбору, навязанному предыдущей властью и продолженному нынешней.

Ранее Джангиров говорил о том, что объединение Бойко и За Життя привело не к сложению рейтингов, а к их вычитанию.