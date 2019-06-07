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Факти / Україна / Політика

Об’єднана сила Південного Сходу складається з політичних важковаговиків – Джангіров

Низка партій, що представляють інтереси російськомовних громадян України і промислових регіонів Південного Сходу, домовилися про спільний похід на вибори.

Об’єднана сила Південного Сходу складається з політичних важковаговиків – Джангіров

Кістяком об’єднання виступають Опозиційний Блок, Наші й умовна партія мерів. Про це пише на своїй сторінці в Facebook політолог Дмитро Джангіров.

Він зазначає, що в політиці шлюбів по любові не існує. Тут можливі тільки шлюби за розрахунком.

– Це знає будь-який політик і розуміє будь-який виборець. Це – аксіома.

Одна з наближенням виборів виборець починає бажати політичних союзів за принципом “Яка була б гарна пара!” Тут же набігають експерти-політологи, хором виконуючи соціологічний марш Мендельсона, – зазначає Джангіров.

Тим часом, об’єднання – це складний політичний процес, який потрібно пройти від початку і до кінця, вважає Джангіров.

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– При певних початкових умовах кінця-краю цьому процесу не буде. На відміну від виборчого процесу, який має свої чіткий, законодавчо закріплений дедлайн. А принцип затягнути переговори до дедлайну і об’єднатися на своїх умовах – далеко не кращий стимул, навіть для шлюбу за розрахунком, – пише Дмитро Джангіров.

Політолог упевнений, що як для тієї сторони, яку заганяють в цейтнот, об’єднання перетворюється з шлюбу за розрахунком в політичну капітуляцію.

– Саме на такому тлі слід сприймати сьогоднішнє об’єднання ряду політичних сил Південного Сходу.

Є політичні сили здатні домовлятися і нездатні домовлятися. Тому у перших виходить об’єднатися, у других – ні, не дивлячись на наявність всіх необхідних умов, крім доброї волі.

Як підсумок, ми отримали нову об’єднану силу Південного Сходу, що складається з політичних важковаговиків як загальнонаціонального, так і регіонального рівня, здатну не тільки з запасом подолати 5% -й бар’єр, але і провести десятки мажоритарних депутатів у жорсткій конкуренції з кандидатами від Слуги Народу, – вважає Джангіров.

Також з його точки зору, нова політична сила буде нести трохи менше романтики, трохи більше прагматизму. Але вона однозначно є альтернативою геополітичному, економічному і культурному вибору, нав’язаному попередньою владою і продовження нинішньої.

Раніше Джангіров говорив про те, що об’єднання Бойка і За Життя привело не до складання рейтингів, а до їх віднімання.

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