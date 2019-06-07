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Факти / Україна / Політика

Українська стратегія не висуватиме кандидатів в мажоритарних округах

Політична партія прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Українська стратегія не висуватиме кандидатів в одномандатних виборчих округах на виборах до Ради.

Володимир Гройсман

Політична партія Українська стратегія не висуватиме кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради, запланованих на 21 липня.

– У нас не буде кандидатів у мажоритарці – повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко після з’їзду партії.

Саєнко пояснив, що за такий короткий виборчий період складно підібрати людей, в яких партія була б впевнена.

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До списку увійшли міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова, міністр культури Євген Нищук і міністр юстиції Павло Петренко.

Нагадаємо, Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня свою стратегію щодо виборів до Верховної Ради і про те, чому вирішив не об’єднуватися з Петром Порошенком.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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