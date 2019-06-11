Недавно море в Одессе покрылось водорослями и некоторые экологи заявляют, что они опасны для людей.

Эколог рассказал, что водоросли, из-за которых позеленело море в Одессе, представляет опасность для людей.

– Они производят ряд токсичных веществ, которые могут сказаться негативно на здоровье человека, вызвать аллергические реакции и при попадании в желудочно-кишечный тракт, могут вызвать разные реакции, отравление, – рассказал эколог Артур Микита.

Он также показал, что из-за попадания городских стоков в воду начинает образовываться плесень.

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Эколог считает, что ситуация в Одессе уже критическая и ее нужно решать на государственном уровне

К слову, Госпродпотребслужба Одесской области порекомендовала воздержаться от купания в Черном море.