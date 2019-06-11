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Факти / Україна

Водорості у морі Одеси небезпечні для людей – еколог

Нещодавно море в Одесі вкрилося водоростями і деякі екологи заявляють, що вони небезпечні для людей.

Одеса море

Еколог розповів, що водорості, через які позеленіло море в Одесі, становить небезпеку для людей.

– Вони виробляють низку токсичних речовин, які можуть сказатися негативно на здоров’ї людини, викликати алергічні реакції і при попаданні у шлунково-кишковий тракт, можуть викликати різні реакції, отруєння, – розповів еколог Артур Микита.

Крім того, через попадання міських стоків у воду починає утворюватися пліснява.

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Еколог вважає, що ситуація в Одесі вже критична і її потрібно вирішувати на державному рівні.

До слова, Держпродспоживслужба Одеської області порекомендувала утриматися від купання у Чорному морі.

Джерело: Надзвичайні новини

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