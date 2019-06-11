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Факты / Украина

На пляжах Одессы купаться опасно – причина

Эксперты Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендуют туристам воздержаться от купания в Черном море.

На пляжах Одеси купатися небезпечно

На пляжах Одессы и области наблюдается аномальное явление – интенсивное развитие водорослей, что может привести к появлению в морской воде опасных веществ и микроорганизмов.

Поэтому и взрослым, и детям лучше не купаться в море.

Читайте: Топ-10 лучших пляжей Одессы

Также стоит воздержаться от потребления выловленной рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов.

Недавно жители города сообщили, что вода на пляжах Одессы массово позеленела.

Источник: Госпродпотребслужба в Одесской области

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