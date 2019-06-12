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Факты / Украина / Общество

Оккупационный “суд” в Крыму арестовал восемь крымских татар

Подконтрольный российским властям Киевский районный суд оккупированного Симферополя арестовал до 5 августа восемь крымских татар, которых задержали 10 июня.

Оккупационный “суд” в Крыму арестовал восемь крымских татар

Следствие считает, что четверо задержанных были главным центром организации Хизб ут-Тахрир под руководством Ленура Халилова в Алуште.

Еще трое якобы являются членами организации в Белогорском районе. Там руководителем считают 58-летнего Энвера Омерова.

Россия относит эту организацию к террористическим, хотя Хизб ут-Тахрир – это международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

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Задержанного в Симферополе Руслана Сулейманова, по словам следователя, присоединят к делу 24-х задержанных в марте крымских мусульман.

Вместе с последними арестованными фигурантами дела Хизб ут-Тахрир в аннексированном Крыму стали уже 58 мусульман.

Правозащитный центр Мемориал считает их преследование политически мотивированными, в 2014 году крымские татары выступали против российской оккупации украинского полуострова.

Напомним, 10 июня в оккупированном Крыму российские силовики обыскали крымских татар в нескольких районах полуострова.

Источник: Радио Свобода

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