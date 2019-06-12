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Факти / Україна / Суспільство

Окупаційний “суд” у Криму заарештував вісім кримських татар

Підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох кримських татар, яких затримали 10 червня.

Окупаційний “суд” у Криму заарештував вісім кримських татар

Слідство вважає, що четверо затриманих були осередком організації Хізб ут-Тахрір під керівництвом Ленура Халілова в Алушті.

Ще троє нібито є членами осередку в Білогірському районі. Там керівником вважають 58-річного Енвера Омерова.

Росія відносить цю організацію до терористичних, хоча Хізб ут-Тахрір — це міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США.

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Затриманого в Сімферополі Руслана Сулейманова, за словами слідчого, приєднають до справи 24-х затриманих у березні кримських мусульман.

Разом з останніми заарештованими фігурантами справи Хізб ут-Тахрір в анексованому Криму стали вже 58 мусульман.

Правозахисний центр Меморіал вважає їхнє переслідування політично мотивованим, у 2014 році кримські татари виступали проти російської окупації українського півострова.

Нагадаємо, 10 червня в окупованому Криму російські силовики обшукали кримських татар у кількох районах півострова.

Джерело: Радіо Свобода

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