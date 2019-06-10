В оккупированном Крыму российские силовики осуществляют обыски в нескольких районах.
В аннексированном Крыму утром в понедельник, 10 июня, силовики устроили очередные обыски у местных жителей, есть задержанные.
Обыски проходят в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгановка Симферопольского района в Эскендера Сулейманова.
В селе Изобильное Алуштинского горсовета обыскивают квартиру главы местной религиозной общины Ленура Халилова.
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Также обыскивают дома сына и отца, Ризы и Энвера Омерова в Белогорске и в селе Каменка Симферопольского района. Реза Омерова силовики задержали и увезли в неизвестном направлении.
Позже стало известно, что у супруги Ризы Омерова во время обысков от пережитого стресса начались преждевременные роды на седьмом месяце беременности. На данный момент ее увезли в роддом.
После обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму также Эскендера Сулейманова.
Напомним, в оккупированном Крыму так называемый суд вынес приговор украинцу Константину Давыденко по делу о шпионаже.
Фото: Кримская солидарность
Источник: Кримская солидарность