В оккупированном Крыму российские силовики осуществляют обыски в нескольких районах.

В аннексированном Крыму утром в понедельник, 10 июня, силовики устроили очередные обыски у местных жителей, есть задержанные.

Обыски проходят в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгановка Симферопольского района в Эскендера Сулейманова.

В селе Изобильное Алуштинского горсовета обыскивают квартиру главы местной религиозной общины Ленура Халилова.

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Также обыскивают дома сына и отца, Ризы и Энвера Омерова в Белогорске и в селе Каменка Симферопольского района. Реза Омерова силовики задержали и увезли в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что у супруги Ризы Омерова во время обысков от пережитого стресса начались преждевременные роды на седьмом месяце беременности. На данный момент ее увезли в роддом.

После обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму также Эскендера Сулейманова.

Напомним, в оккупированном Крыму так называемый суд вынес приговор украинцу Константину Давыденко по делу о шпионаже.

Фото: Кримская солидарность

Источник: Кримская солидарность