PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Путешествия

Договор с турагентом – три пункта, на которые следует обратить внимание

Украинцам советуют читать и изменять в случае необходимости договор с туристическим агентством.

Договор с турагентом – три пункта, на которые следует обратить внимание

Чтобы не попасть в ситуацию, когда туристическое агентство отказывается вернуть деньги из-за форс-мажора, нужно прочитать договор, который с ним подписывается.

Такой совет украинцам дала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова, подчеркнув, что подписание соглашения – это не обычная формальность.

По ее словам, в раздел договора о форс-мажоре люди имеют право включить болезнь, потерю работы, непредсказуемую беременность и тому подобное.

Читайте: Что взять с собой в отпуск: список вещей

Также Сукманова рассказала, что в законе О туризме есть ст. 20, “которая говорит о том, что в случае, если произошло что-то серьезное (ухудшение условий туристической поездки, изменение курса гривны и т.д.) клиент имеет право требовать внесения изменений или расторжения договора и возврата средств”.

Напомним, Факты ICTV писали, не стать очередной жертвой опытного вора за границей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Туристический сезон 2019: безопасно ли летать чартерами и что скрывают авиаперевозчики
В Полтавской области турфирма больше года обманывала людей
Лептоспироз, холера и смерть! Самые страшные болезни с пляжа и как не заразиться
Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения
Отдых в Железном порту: жилье, пляжи и развлечения
Что взять с собой в отпуск: список вещей
Куда поехать в отпуск: 4 страны для украинцев
Как путешествовать одному и не сойти с ума
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка