Украинцам советуют читать и изменять в случае необходимости договор с туристическим агентством.

Чтобы не попасть в ситуацию, когда туристическое агентство отказывается вернуть деньги из-за форс-мажора, нужно прочитать договор, который с ним подписывается.

Такой совет украинцам дала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова, подчеркнув, что подписание соглашения – это не обычная формальность.

По ее словам, в раздел договора о форс-мажоре люди имеют право включить болезнь, потерю работы, непредсказуемую беременность и тому подобное.

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Также Сукманова рассказала, что в законе О туризме есть ст. 20, “которая говорит о том, что в случае, если произошло что-то серьезное (ухудшение условий туристической поездки, изменение курса гривны и т.д.) клиент имеет право требовать внесения изменений или расторжения договора и возврата средств”.

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