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Факти / Lifestyle / Подорожі

Договір із турагентом – три пункти, на які слід звернути увагу

Українцям радять читати та змінювати у разі потреби договір із турагентом.

Договір із турагентом – три пункти, на які слід звернути увагу

Щоб не потрапити у ситуацію, коли турагент відмовляється повернути кошти через форс-мажор, потрібно прочитати договір, який із нею підписується.

Таку пораду українцям дала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, наголосивши, що підписання угоди – це не звичайна формальність.

За її словами, у розділ договору про форс-мажор люди мають право включити хворобу, втрату роботи, непередбачувану вагітність тощо.

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Також Сукманова розповіла, що в законі Про туризм є ст. 20, “котра говорить про те, що в разі, якщо сталося щось серйозне (погіршення умов туристичної подорожі, зміни курсу гривні тощо) клієнт має право вимагати внесення змін або розірвання договору та повернення коштів”.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як не стати черговою жертвою досвідченого злодія за кордоном.

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