Українцям радять читати та змінювати у разі потреби договір із турагентом.

Щоб не потрапити у ситуацію, коли турагент відмовляється повернути кошти через форс-мажор, потрібно прочитати договір, який із нею підписується.

Таку пораду українцям дала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, наголосивши, що підписання угоди – це не звичайна формальність.

За її словами, у розділ договору про форс-мажор люди мають право включити хворобу, втрату роботи, непередбачувану вагітність тощо.

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Також Сукманова розповіла, що в законі Про туризм є ст. 20, “котра говорить про те, що в разі, якщо сталося щось серйозне (погіршення умов туристичної подорожі, зміни курсу гривні тощо) клієнт має право вимагати внесення змін або розірвання договору та повернення коштів”.

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