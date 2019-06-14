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Факти / Україна

Дешевше, ніж потягом: SkyUp запускає рейс Київ-Львів

Компанія SkyUp Airlines запускає бюджетний рейс Київ-Львів-Київ.

Дешевше, ніж потягом: SkyUp запускає рейс Київ-Львів

З 28 жовтня SkyUp здійснюватиме польоти за маршрутом Київ-Львів-Київ.

Вартість квитка на літак 500 грн. Це при тому, що квиток на потяг з Києва до Львова коштує у середньому 400-500 гривень.

А час поїздки на літаку значно менше – близько години. Навіть на швидкісному потягу до Львова доведеться їхати більше шести годин.

Читайте: Ручна поклажа SkyUp: що можна і заборонено брати на борт

– Від 500 гривень! Обіцяють і роблять. Конкуренція – це важливо і єдиний шлях до чесної ціни і задоволення клієнта, тобто кожного з нас, – написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація, що cуд призупинив ліцензію компанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом. Проте в аеропорті Бориспіль запевнили, що рейси SkyUp Airlines виконуються відповідно до розкладу.

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