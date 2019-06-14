Нардеп фракції Опозиційний блок Олександр Вілкул закликав інші опозиційні партії узгодити кандидатури мажоритарників на виборах до Верховної Ради.

Народний депутат фракції Опозиційний блок Олександр Вілкул закликав інші опозиційні партії узгодити кандидатури мажоритарників і не виставляти кандидатів один проти одного.

Як зазначив Вілкул сьогодні дві опозиційні партії беруть участь у виборах у складі різних команд, причиною чого є різні позиції щодо низки ідеологічних питань.

– Ми не хочемо відстоювати політику побудови країни ні під команди НАТО, ні під команди з Москви, ми – за самостійну сильну економічно Україну. У цьому наша головне ідеологічне розходження. Ми не хочемо бути партією одного регіону. Опозиційний блок відстоює інтереси не тільки Півдня і Сходу, але всіх розсудливих людей по всій країні, які хочуть миру і розвитку для України, – заявив Олександр Вілкул.

Читайте: У нового Опозиційного блоку на чолі з Мураєвим серйозні шанси для проходження в парламент

Водночас, за його словами, у парламенті краще повинні бути представлені професійні люди, які мають необхідні знання та досвід для законодавчої роботи.

– Тому, вважаю, що опозиційним силам доцільно не воювати одна з одною, а узгодити кандидатів у народні депутати, які висуватимуться партіями на мажоритарних округах. Завдання цих виборів – не працювати методами “чим гірше, тим краще”, як це робили представники минулої влади. А на перше місце ставити ефективність роботи і користь для країни, – додав народний депутат.

Нагадаємо, Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду.