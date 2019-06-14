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Факти / Україна / Політика

Вілкул закликав Опозиційну платформу – За життя узгодити кандидатури мажоритарників

Нардеп фракції Опозиційний блок Олександр Вілкул закликав інші опозиційні партії узгодити кандидатури мажоритарників на виборах до Верховної Ради.

Вілкул закликав Опозиційну платформу – За життя узгодити кандидатури мажоритарників

Народний депутат фракції Опозиційний блок Олександр Вілкул закликав інші опозиційні партії узгодити кандидатури мажоритарників і не виставляти кандидатів один проти одного.

Як зазначив Вілкул сьогодні дві опозиційні партії беруть участь у виборах у складі різних команд, причиною чого є різні позиції щодо низки ідеологічних питань.

– Ми не хочемо відстоювати політику побудови країни ні під команди НАТО, ні під команди з Москви, ми – за самостійну сильну економічно Україну. У цьому наша головне ідеологічне розходження. Ми не хочемо бути партією одного регіону. Опозиційний блок відстоює інтереси не тільки Півдня і Сходу, але всіх розсудливих людей по всій країні, які хочуть миру і розвитку для України, – заявив Олександр Вілкул.

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Водночас, за його словами, у парламенті краще повинні бути представлені професійні люди, які мають необхідні знання та досвід для законодавчої роботи.

– Тому, вважаю, що опозиційним силам доцільно не воювати одна з одною, а узгодити кандидатів у народні депутати, які висуватимуться партіями на мажоритарних округах. Завдання цих виборів – не працювати методами “чим гірше, тим краще”, як це робили представники минулої влади. А на перше місце ставити ефективність роботи і користь для країни, – додав народний депутат.

Нагадаємо, Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду.

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