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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Количество разрешений на концентрацию бизнесов сократилось вдвое – глава АМКУ

Наиболее часто бизнес сталкивается с АМКУ именно в вопросе контроля экономической концентрации – когда крупные или средние компании передают активы.

Юрій Терентьєв

Если доля на соответствующих рынках этих компаний является существенной, то они должны обращаться за разрешением в Антимонопольный комитет.

При этом, по данным главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, количество разрешений на концентрацию бизнесов сократилось вдвое.

– Мы изменили так называемые пороговые показатели. Количество разрешений на концентрацию, которую Антимонопольный комитет выдавал еще в 2014-2015 годах, было выше, чем тысяча. Сейчас их количество уменьшилось почти в два раза, – заявил Терентьев.

По его словам, избежать коррупционных проявлений и уменьшить количество выдаваемых разрешений удалось, кроме снижения порога количества разрешений, целым рядом других шагов.

– Мы ввели институты официальных консультаций. Мы создали открытую, публичную горячую линию, где каждый заявитель может обращаться в департамент концентрации и, соответственно, ход этих обращений он может контролироваться. И множество других маленьких, но существенных улучшений, которые в совокупности делают этот процесс прозрачным и предсказуемым, – рассказал глава АМКУ.

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При этом, главным фактором, который уменьшает коррупционные риски, Терентьев назвал прозрачность и системность.

– Когда по каждому сектору мы оцениваем текущее состояние ситуации с конкуренцией, текущее состояние проблем, мы публично заявляем о том, что эти проблемы есть.

Затем по основной проблематике начинаются расследования или другие действия относительно так называемого адвокатирования конкуренции. Соответственно, эта прозрачность и постоянный диалог с бизнес-кругами, с институтами гражданского общества фактически и является главным фактором, – сказал глава АМКУ.

Напомним, Терентьев говорил о том, что АМКУ внедряет мировые стандарты обеспечения прав субъектов расследования.

Фото: Юрий Терентьев

Источник: 112 Украина

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