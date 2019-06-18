Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко роз’яснив норми законодавства про заміну кандидатів у виборчих списках.

Закон про вибори народних депутатів України дозволяє виключати, але не дає права включати інших кандидатів на заміну у виборчий список партії.

Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, коментуючи заяву партії Опозиційний блок про заміну кандидата в списку партії на екс-нардепа Олександра Єфремова, який третій рік перебуває під арештом.

Таким чином, за словами Радченка, будь-які зміни у виборчому списку, ухвалені з’їздами цих партій після встановленого терміну, а саме 10 червня, неможливі та не відповідають закону про вибори народних депутатів України.

У п’ятницю про це заявив народний депутат, лідер партії Наші Євген Мураєв. Він сказав, що Опозиційний блок внесе Олександра Єфремова у виборчий список партії.

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– Винятковий порядок висування народних депутатів України передбачений законом про вибори народних депутатів України. Право висувати виборчий список у загальнонаціональному виборчому окрузі реалізується партіями через їх з’їзди. Висунення кандидатів в такому випадку повинно бути здійснено до 10 червня включно. Разом з тим політичні партії мають право виключити кандидатів, внесених у виборчий список, якщо таке рішення ухвалять на з’їзді, – сказав Радченко.

Таким чином, у разі порушення політичною партією норм закону у ЦВК можуть виникнути питання щодо реєстрації виборчого списку.

Нагадаємо, партії Опозиційний блок, Партія миру і розвитку, Наші, Відродження та Довіряй Ділам об’єдналися і разом ідуть на парламентські вибори.