Нидерланды направят запросы в РФ и Украине с просьбой допросить подозреваемых по делу катастрофы MH17.

Нидерланды хотят допросить троих россиян и одного украинца, которым были объявлены подозрения в совершении теракта, повлекшем крушение рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Соответствующие запросы будут направлены в Российскую Федерацию и Украину, заявил главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

Он подчеркнул, что Нидерланды не обращаются с просьбой об экстрадиции, так как украинской и российской Конституцией это запрещено.

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В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что один из подозреваемых в пособничестве в совершении теракта, гражданин Украины Леонид Харченко, находится на временно оккупированной территории, и в случае его задержания и осуждения голландским судом приговор будет выполняться на территории Украины.

Как сообщалось, в деле катастрофы MH17 подозрения были объявлены Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченку.