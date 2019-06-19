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Факти / Україна

Катастрофа MH17: Нідерланди вимагатимуть у РФ і України допитати підозрюваних

Нідерланди направлять запити до РФ і України з проханням допитати підозрюваних у справі катастрофи MH17.

Катастрофа MH17: Нідерланди вимагатимуть у РФ і України допитати підозрюваних

Нідерланди хочуть допитати трьох росіян і одного українця, яким були оголошені підозри у скоєнні теракту, що спричинив катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Відповідні запити будуть направлені у Російську Федерацію та Україну, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

Він підкреслив, що Нідерланди не звертаються з проханням про екстрадицію, так як українською і російською Конституцією це заборонено.

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Зі свого боку генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що один із підозрюваних у пособництві у скоєнні теракту, громадянин України Леонід Харченко, знаходиться на тимчасово окупованій території, і в разі його затримання і засудження голландським судом вирок буде виконуватися на території України.

Як повідомлялося, у справі катастрофи MH17 підозри були оголошені Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському, Олегу Пулатову і громадянину України Леоніду Харченку.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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