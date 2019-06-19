Егор Чернев, №26 в списке Слуги народа, рассказал, как вступил в ряды политсилы. Как партия Слуга народа искала кандидатов, как проходило собеседование и с какими идеями Чернев баллотируется в парламент – в эксклюзивном интервью Фактов ICTV.

Партия Слуга народа сегодня без преувеличения самая популярная политсила среди избирателей. Любые соцопросы пророчат ей ведущую позицию и значительный процент голосов.

В списках партии 201 человек, еще будут 199 баллотироваться в мажоритарных округах. Все эти люди попали туда не случайно.

Факты ICTV рассказывают историю, как из ІТ-бизнеса перейти в общественную деятельность, а затем попасть в списки Слуги народа.

Егор Чернев – №26 в списке партии Слуга народа. Скорее всего, в Раде следующего созыва он станет народным депутатом. Мы пообщались с Черневым, чтобы узнать, как он попал на собеседование в штаб, почему выбрали именно его и чем он будет заниматься в парламенте.

Попасть в список партии – деньги или амбиции?

Общественного деятеля и бизнесмена в партию Слуга народа пригласили по рекомендации в качестве эксперта по цифровой экономике и инновациям. Кто именно его порекомендовал, Егор не знает до сих пор.

Он предполагает, что поводом для приглашения стало его участие в разработке нескольких государственных стратегий по развитию инноваций и ІТ-сектора, а также Стратегия развития цифровой экономики, которую они вместе с рядом других экспертов написали два месяца назад.

– Мне позвонили из штаба. Они попросили прислать резюме. Первое собеседование была с HR-отделом. Это была своеобразная проверка – отвечаю ли я тому резюме, которое у меня есть. Второе собеседование была профильным – с людьми, которые отвечают за цифровизацию в партии.

Председатель партии Дмитрий Разумков на первых встречах не присутствовал, хотя сейчас однопартийцы общаются.

– Периодически обсуждаем текущие вопросы предвыборной кампании, – отмечает Чернев.

На собеседовании вопросы касались видения необходимых изменений в законодательстве для развития цифровой и инновационной экономики, вспоминает Егор. Его попросили подготовить конкретные предложения и представить их на встрече.

Его зацепило то, что люди из команды понимают необходимость экспертной оценки деятельности:

– Они готовы слушать, воспринимать и, надеюсь, реализовывать эти проекты, – рассказывает Чернев. – Они понимают, что им не просто нужны лояльные и известные люди в списке, а люди, которые смогут реализовывать в Раде конкретные вещи.

После второго собеседования коммуникация с партией закончилась. До момента, пока Егора не позвали на съезд.

– Была пауза в неделю-две между последним нашим общением и съездом. В субботу мне позвонили и спросили, буду ли на съезде. Если приглашаете, тогда да, – ответил я. Я шел туда, даже не понимая, в каком статусе.

Он признается, до последнего не знал, есть ли он в списках, и если да, то будет ли его место проходным.

– Для меня это была приятная неожиданность. Я понимаю, что могу заниматься тем, что мне интересно и смогу реализовать те проекты, которые станут запуском для цифровой экономики в Украине. Это меня очень радует, – делится впечатлениями Чернев.

Хотя рассказывает, что в вопросах похода в политику все же колебался.

– Как только ты становишься политиком, ты сразу в чем-то виноват. Та или иная часть общества тобой априори недовольна, даже если ты ничего не сделал. Но я считаю, что это цена за возможность делать изменения в стране, в экономике. И я готов ее платить.

Жить для себя – мало

До 2014 года Егор занимался своим бизнесом, однако Революция Достоинства стала переломным моментом в его жизни.

– Она изменила мое отношение к стране и к своей роли в изменении будущего. Я понял, что только зарабатывать деньги и жить для себя – мало. Нужно брать на себя большую ответственность – за наше общее будущее, за нашу страну, – рассказывает он.

После революции участвовал в АТО. Кроме того, что Егор остается в ІТ-бизнесе, он стал заниматься общественной деятельностью – консультировал КГГА в налаживании бизнес-процессов в коммунальных предприятиях, работал над развитием Укрпочты.

Имея экономическое образование, он исследует проблемы украинской экономики, пишет диссертацию на тему государственного регулирования венчурного инвестирования.

– Во-первых, мне интересно. Во-вторых, на мой взгляд, в XXI веке мы не выживем с ресурсной моделью экономики. Я понимаю, что нужно делать в законодательной и в исполнительной власти для того, чтобы мы изменили нашу модель с нежизнеспособной ресурсной на инновационную.

Цифровая государство – законы о криптовалюте и токенизации.

На профильном собеседовании в штабе Егора Чернева спрашивали, чем он будет заниматься в Верховной Раде, если там окажется. Законодательная поддержка цифровой экономики – сфера, над которой работает эксперт.

– У меня очень четкая повестка дня – около 20 пунктов того, что и где можно сделать, – рассказывает он.

Условно, для внедрения цифровой экономики надо развивать три направления. Первое – закрепление базовых пунктов, таких как цифровые права человека, универсальные цифровые услуги, принципы цифровизации и др.

– Это уже работает в некоторых странах Евросоюза. Это гарантирует людям базовые условия доступа к интернету, к цифровым инфраструктурам, подтягивает рынок, который должен предоставлять такие услуги, – объясняет Егор.

Следующее – развитие цифровой инфраструктуры. Это о содействии на законодательном уровне внедрению широкополосного интернета, 4G, 5G, сети для интернета вещей. И третье – стимулирование развития инноваций.

– Прежде всего, нам нужно верховенство права. Любой бизнес не работает без инвестиций. Инвестиции не приходят туда, где не защищено право собственности. Право собственности не защищено там, где нет верховенства права и нормальных судов.

Кроме того, здесь нужны изменения в трудовом законодательстве, в закон об институтах совместного инвестирования и ряда других устаревших законов, которые не отвечают современным вызовам и требованиям.

А также ввести новые принципы, такие как закон об определении и регулирования криптовалют, ICO и STO как инвестиционных инструментов, законы о токенизации природных недр, о цифровом резидентстве, приводит примеры Чернев.

– Цифровое резидентство существует в Эстонии, где можно не иметь гражданства, но получать государственные услуги как гражданин. Это упрощает взаимодействие с иностранцами, которые хотят вести бизнес в Украине.

Сейчас штаб Слуги народа формирует экспертные команды и занимается разработкой законопроектов, которыми депутаты займутся в парламенте:

– Мы понимаем, что есть люди с компетенциями по цифровизации, но более узкими. Скажем, у кого-то – кибербезопасность, у кого-то – инфраструктура. Уже сейчас мы обсуждаем первые шаги, которые будем реализовывать.

Эксперт отмечает, что ему импонирует то, что политсила настроена на изменения и правильно расставляет акценты. Он добавляет – противоречий с идеологией партии нет.

– Мы просто априори понимаем, что есть хорошо, а что – плохо. Для меня существенным является вопрос взаимоотношений с Россией. Я отчетливо понимаю, что не будет мира на любых условиях, не будет капитуляции, так же не будет истории “Россия – наш друг-партнер-брат”.

Лилия Ященко

Фото: Украинская школа политический студий, Егор Чернев