Европу накрыла аномальная жара 2026 года. В некоторых странах температура воздуха уже достигла рекордных значений. В частности, во Франции столбики термометров поднялись до отметок около +45°C, которых там не фиксировали в течение нескольких десятков лет.

Уже несколько дней сохраняется жаркая погода в Украине.

Чего ожидать от погоды в ближайшее время и когда жара закончится в Украине, читайте в нашем материале.

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Стоит ли ждать украинцам африканской жары

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, первый день июля в Украине будет жарким, а температура воздуха ожидается на уровне +30…+35 °C.

Осадков почти не прогнозируется, только в отдельных районах Закарпатья возможны локальные грозовые дожди.

В Киеве 1 июля установится солнечная и жаркая погода, столбики термометров поднимутся до +33 °C.

Когда в Украине закончится жара

Уже 2 июля в Украину начнет поступать более холодный атмосферный фронт. Сначала ослабление жары ощутят жители западных областей, а в течение 3-4 июля более прохладный воздух распространится на большую часть страны.

Из-за резкого контраста температур во время прохождения фронта возможны опасные погодные явления, а именно сильные ливни, грозы и шквалы.

Что происходит с погодой в Европе и как изменяются предпочтения туристов, читайте в нашем материале.

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