Оккупанты в Крыму признают, что быстро решить проблемы с топливным кризисом не удастся. Туда не поступит в ближайшее время большие объемы топлива для продажи.

Об этом сообщает назначенный Россией оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

Топливный кризис в оккупированном Крыму

В частности, Аксенов подтверждает, что не ожидается больших объемов горючего в ближайшее время в оккупированном Крыму.

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По его словам, отдельной проблемой является электроэнергия, поскольку жители полуострова жалуются на несправедливое распределение света.

Он утверждает, что причиной тому является противодействие атакам Украины и техническое состояние отдельных подстанций.

В Крыму оккупанты создали дополнительные бригады из “муниципальных служащих”, чтобы исправить ситуацию с топливным кризисом.

Аксенов признает, что каждый день получает уведомления от жителей о маршрутах, на которые не вышел транспорт в Крыму.

Недавно российский диктатор Владимир Путин уверял, что дефицит топлива в Крыму якобы некритичен, а поставки по суше и морю вскоре вырастут, однако гауляйтер Аксенов фактически опроверг его заявление.

Ранее Путин признавал, что Крым ежемесячно нуждается в 70 тыс. тонн топлива, а имеющихся запасов хватит только на считанные дни.

21 июня сообщалось, что в Крыму полностью остановили продажу бензина, а топливо продают только для нужд оккупантов.

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