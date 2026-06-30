Топливо и свет в дефиците: оккупанты признали беспомощность перед кризисом в Крыму
- Оккупанты в Крыму признали неспособность оперативно преодолеть дефицит топлива и перебои со светом, из-за которых на полуострове уже массово останавливается общественный транспорт.
- Ситуация настолько критическая, что гауляйтер Аксенов открыто опроверг слова диктатора РФ Путина о стабильности поставок, подтвердив, что не будет больших объемов топлива в ближайшее время.
Оккупанты в Крыму признают, что быстро решить проблемы с топливным кризисом не удастся. Туда не поступит в ближайшее время большие объемы топлива для продажи.
Об этом сообщает назначенный Россией оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.
Топливный кризис в оккупированном Крыму
В частности, Аксенов подтверждает, что не ожидается больших объемов горючего в ближайшее время в оккупированном Крыму.
По его словам, отдельной проблемой является электроэнергия, поскольку жители полуострова жалуются на несправедливое распределение света.
Он утверждает, что причиной тому является противодействие атакам Украины и техническое состояние отдельных подстанций.
В Крыму оккупанты создали дополнительные бригады из “муниципальных служащих”, чтобы исправить ситуацию с топливным кризисом.
Аксенов признает, что каждый день получает уведомления от жителей о маршрутах, на которые не вышел транспорт в Крыму.
Недавно российский диктатор Владимир Путин уверял, что дефицит топлива в Крыму якобы некритичен, а поставки по суше и морю вскоре вырастут, однако гауляйтер Аксенов фактически опроверг его заявление.
Ранее Путин признавал, что Крым ежемесячно нуждается в 70 тыс. тонн топлива, а имеющихся запасов хватит только на считанные дни.
21 июня сообщалось, что в Крыму полностью остановили продажу бензина, а топливо продают только для нужд оккупантов.