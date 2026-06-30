WhatsApp запускает новую функцию, которая позволит общаться без обмена номерами телефонов. Вместо этого пользователи смогут находить друг друга по уникальным юзернеймам.

Компания сообщила, что нововведение постепенно станет доступным для более чем трех миллиардов пользователей сервиса в течение ближайших месяцев.

Как будут работать юзернеймы в WhatsApp

Начиная с этой недели пользователи могут зарезервировать желаемый юзернейм в приложении. Это необязательная функция, а изменить или удалить имя можно будет в любое время.

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После полного запуска функции достаточно будет обменяться юзернеймами, чтобы начать переписку. При этом возможность блокировать пользователей или жаловаться на нежелательные сообщения сохранится.

Юзернеймы могут содержать до 35 символов. Большинство названий будет доступно без существенных ограничений, однако имена отдельных высокопоставленных чиновников и знаменитостей зарезервируют, чтобы избежать выдачи себя за других людей.

В WhatsApp называют нововведение дополнительным инструментом защиты конфиденциальности. По словам руководителя направления продукта WhatsApp Элис Ньютон-Рекс, пользователи давно просили возможность общаться без необходимости сообщать свой номер телефона, особенно в групповых чатах.

Как зарезервировать имя

Зарезервировать юзернейм можно только в мобильном приложении WhatsApp. Для этого нужно перейти в Настройки, выбрать Аккаунт и Имя пользователя (Username). Функция станет доступной после обновления приложения, когда ее начнут разворачивать в конкретной стране.

В WhatsApp Web и десктопной версии приложения эта возможность пока недоступна.

Для авторов контента, малого бизнеса и организаций Meta предусмотрела возможность получить тот же юзернейм, который они уже используют в Instagram или Facebook. Другим пользователям для этого придется связать свои аккаунты через Accounts Center, что предусматривает обмен частью данных между сервисами Meta, в частности Threads и Messenger.

Компания также сообщила, что тем, у кого функция еще не появилась, нужно убедиться, что установлена последняя версия WhatsApp, и дождаться постепенного запуска.

Останутся ли риски для конфиденциальности

После полного внедрения функции при первом контакте номер телефона больше не будет отображаться собеседнику, если пользователь включил использование юзернейма. В то же время номер телефона, как и раньше, останется обязательным для регистрации учетной записи.

В WhatsApp также отметили, что не будут создавать публичный каталог юзернеймов. Для первого контакта нужно будет знать точное имя пользователя.

Дополнительно компания предложит необязательные цифровые ключи к юзернейму. В таком случае написать сообщение можно будет только при наличии как самого юзернейма, так и соответствующего кода. По словам Meta, сервис также использует системы выявления и блокировки подозрительной активности.

В то же время эксперты по вопросам конфиденциальности отмечают, что новая функция не решает всех вопросов защиты данных. Профессор Оксфордского университета Кариса Велис отметила, что хотя юзернеймы повышают уровень конфиденциальности, WhatsApp по-прежнему собирает метаданные пользователей, которые используются, в частности, в рекламных целях.

В компании подчеркивают, что содержимое личных сообщений остается защищенным сквозным шифрованием и не используется для показа рекламы. Однако Meta обрабатывает другие данные, в частности общее местоположение пользователя и базовую информацию об учетной записи.

Источник : BBC, WhatsApp

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