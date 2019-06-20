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Факты / Украина

Избитый черкасский журналист Вадим Комаров умер в больнице

Умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого сильно избили 4 мая.

Вадим Комаров

В больнице скончался журналист Вадим Комаров, которого избили 4 мая в центре Черкасс.

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– С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты – именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков, – рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Напомним, 4 мая в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова. Впоследствии ему сделали операцию, он впал в кому.

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