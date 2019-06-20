Помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого сильно побили 4 травня.
У лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого сильно побили 4 травня.
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– Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми. Єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, — саме професійна діяльність Вадима Комарова. Він був незручним для багатьох місцевих політиків, – розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
Нагадаємо, 4 травня у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом йому зробили операцію, він впав у кому.
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