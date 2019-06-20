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Факти / Україна

Побитий черкаський журналіст Вадим Комаров помер у лікарні

Помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого сильно побили 4 травня.

Вадим Комаров

У лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого сильно побили 4 травня.

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– Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми. Єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, — саме професійна діяльність Вадима Комарова. Він був незручним для багатьох місцевих політиків, – розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Нагадаємо, 4 травня у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом йому зробили операцію, він впав у кому.

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