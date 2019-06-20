Студенту КНУ імені Тараса Шевченка Івану Голоду через протест проти Андрія Портнова погрожують.

Через протест проти повернення Андрія Портнова на посаду професора в КНУ імені Тараса Шевченка, студенту Івану Голоду погрожували охоронці університету.

Крім того, студенту також погрожували, що він не зможе скласти заліки.

Активісти закликають усіх небайдужих приходити на акцію, яка відбудеться сьогодні о 18.30 біля Червоного корпусу університету.

Читайте: ДБР відкрило справу проти Порошенка за заявою Портнова

Акція присвячена не тільки звільненню Андрія Портнова, а й підтримці студентів, яких адміністрація навчального закладу хоче поставити на місце.

Нагадаємо, раніше у КНУ імені Тараса Шевченка Андрія Портнова відновили на посаді професора на кафедрі конституційного права юридичного факультету.

Іван Голод був одним із організаторів акції Ні Портнову в КНУ.

До слова, раніше Андрій Портнов, який був заступником глави адміністрації президента часів Віктора Януковича, повернувся в Україну.

Джерело: Сергій Мазур

Фото: Іван Голод