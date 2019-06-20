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Факты / Украина / Бизнес и финансы

USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме

Международная организация USAID предоставила рекомендации по запуску в Украине нового рынка электроэнергии.

USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме

USAID рекомендует запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Об этом говорится в рекомендациях USAID Проект Энергетической Безопасности по результатам проведеного 19 июня круглого стола по поводу открытия оптового рынка электроэнергии.

– Мы рекомендуем запустить рынок в безопасном режиме, чтобы ограничить риски. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинских потребителей электроэнергией надлежащего качества по приемлемым ценам, – отметил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

В рекомендациях USAID говорится о том, что функционирование рынка электроэнергии в безопасном режиме означает введение на переходной период определенных ограничений, чтобы минимизировать финансовые и технические риски.

Среди таких ограничений – введение механизма спецобязательств для недопущения роста тарифов для бытовых потребителей, требование о торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов, четкие правила расчета и ценовые ограничения на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед, совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей по услугам балансировки, чтобы избежать рисков неплатежей.

В USAID считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Согласно принятому Верховной Радой закону Украины о рынке электрической энергии, новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что с запуском нового рынка тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

Напомним, директор Энергоатом-Трейдинг Сергей Бедин заявил о том, что компания готова участвовать в разработанной Кабмином модели PSO.

Источник: Українські новини

Фото: Unsplash

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