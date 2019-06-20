Директор Энергоатом-Трейдинг Сергей Бедин заявил о том, что компания готова участвовать в разработанной Кабмином модели PSO.

Государственная компания Энергоатом, на которую правительством возложены спецобязательства (PSO) по обеспечению стабильных тарифов для населения (и недопущению их роста), готова участвовать в разработанной Кабмином модели PSO.

Такое мнение директор Энергоатом-Трейдинг Сергей Бедин высказал в среду 19 июня во время круглого стола Обратный отсчет до нового рынка электроэнергии в Украине, организованного USAID.

– Существуют экономические модели, где все было просчитано, где были установлены такие предельные объемы электроэнергии, которые мы должны продать на том или ином сегменте на спецаукционах. Мы как государственное предприятие, подчиненное Кабинету министров, просто обязаны выполнять решения наших органов управления. Вот и все, – отметил Сергей Бедин.

Кабинет министров внес изменения в постановление №483 от 5 июня о возложении публичных спецобязательств по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года, увеличив обязательство для НАЭК Энергоатом продавать свою электроэнергию на аукционах по заключению двусторонних договоров с минимум 60% до минимум 90% всего производимого объема.

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Согласно закону о рынке электроэнергии, с 1 июля 2019 года в Украине начинает работу оптовый рынок электроэнергии. В соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом, Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии.

Напомним, директор компании Энергоатом-Трейдинг Сергей Бедин заявил о необходимости запуска реформы рынка электроэнергии с 1 июля.

Источник: gazeta.ua